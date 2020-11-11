Antalyalı gaziye üstün cesaret ve feragat madalyası

Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda yaralanarak Gazi olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Varlı’ya üstün cesaret ve feragat madalyası verildi.

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törene Vali Ersin Yazıcı, 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, berat kararının okunması ile devam etti. Törende, Vali Yazıcı kahraman gaziye göstermiş olduğu üstün cesaret ve fedakârlığından dolayı şükran ve minnet sunarken, anne ve babasına böyle bir evlat yetiştirdikleri için tebrik ve teşekkürlerini iletti.

