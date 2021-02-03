Antalyalı otobüs işletmecileri kira indirimi istiyor

“Giderlerimiz artarak devam ederken gelirlerimiz yüzde 75 oranında düştü” Üyeler adına konuşma yapan Ali Gülnaroğlu, “Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam edilmektedir. Korona virüs salgınına karşı verilen mücadele kapsamında sefer sayılarımız ve yolcu potansiyelimiz minimum seviyeye düşmüştür. Dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nde faaliyet gösteren işletmelerin içerisinde bulunduğu finansal zorluklar göz önüne alınarak 2021 dönemini kapsayan kiralarımızda yüzde 50 indirim talep ettik. Ancak bu talebimize Antalya Ulaşım A.Ş. ve Büyükşehir Belediyesinden olumlu yanıt alamadık. Bizler otogar esnafı olarak 2021 dönemi kiralarımızda yüzde 50 oranında indirim yapılmasını isterken Antalya Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Deniz Filiz tarafından 2021 dönemi 5 aylık süre zarfıyla kiralarımıza zam yapılmayacağı bildirilmiştir. Pandemi süresince sefer sayılarımız yüzde 75 oranın da düşmüştür. Sigortalı çalıştırdığımız elemanlarımızı kanun gereği işten çıkartamadığımızdan maaşlarını ödemeye devam etmekteyiz. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı haftada 2 veya 3 gün süreyle seferlerimizi iptal etmek zorunda kalıyoruz. Giderlerimiz artarak devam ederken gelirlerimiz yüzde 75 oranında düştü” dedi.

“Şu zamana kadar hiçbir sonuç alamadık”

40 gündür hiçbir sonuç alamadıklarını söyleyen Gülnaroğlu, “İlimizde bulunan siyasi parti il başkanlıklarına yardımcı olmaları amacıyla elimizde bulunan tüm dokümanları diğer illerin meclis kararlarını bir dosya halinde kendilerine sunduk. Öncelikle kiralayan idare olan Antalya Ulaşım A.Ş. talebimizle ilgili dilekçe ile başvurduk. 2 gün içerisinde talebimiz Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Deniz Filiz tarafından reddedildi. Deniz Filiz’in tahminimizce hiçbir kurum ve kuruluşla istişare etmeden kendi yetkisini kullanarak reddetmiştir. Bizler otogar esnafı olarak Büyükşehir Belediyesine giderek bu talebimizle ilgili yetkili kişilerle görüştük. Bu görüşmelerimiz yaklaşık 40 gün önce başladı. Ancak şu zamana kadar hiçbir sonuç alamadık. 2021 dönemi kiralarımızda yüzde 50 oranında indirimin Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile olacağını biliyoruz. Bu talebimizin Şubat 2021 Antalya Büyükşehir Belediyesi meclisinde gündeme alınması ve görüşülmesini istiyoruz” diye konuştu.

