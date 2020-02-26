Antalya'nın 2020 turizm hedefi 18 milyon turist

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden turizmde geçen yıl yaklaşık 16 milyon turist ile ilk sırada yer alan ve tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'nın bu yılki hedefi 18 milyon turist olarak belirlendi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 193 ülkeden misafir ağırlayan kentin, bu yılki turizm hedeflerini belirlemek amacıyla sektör paydaşları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun başkanlığında Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde bir araya geldi.

Geçen yılın değerlendirildiği ve 2020'nin de beklentilerinin yapıldığı toplantıda, kurum, kuruluş, sektör ve sivil toplum temsilcileri fikir alışverişinde bulundu.

Kente gelen turistlerin şehir merkezine inmesi, esnafın, otel çalışanlarının, taksicilerin eğitimi konularının irdelendiği toplantıda, çevre hassasiyeti de en önemli maddeler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne özellikle otellerin daha fazla katılım sağlaması ve çöpleri kendilerinin bertaraf etmeleri istendi.