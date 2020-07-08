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Antalya’nın köklü Türk turizm şirketi Fortune 500 listesinde

ANTALYA HABERLERİ  | 08.07.2020 12:59 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Fortune 500 listesinde, Antalya’nın köklü Türk turizm şirketi Delphin Hotels Group’da ciddi bir çıkışla yerini alırken, şirket başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.Fortune Dergisi tarafından her yıl hazırlanan ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Fortune 500 - 2019 listesi açıklandı.

Antalya’nın köklü Türk turizm şirketi Fortune 500 listesinde

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Fortune 500 listesinde, Antalya’nın köklü Türk turizm şirketi Delphin Hotels Group’da ciddi bir çıkışla yerini alırken, şirket başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.
Fortune Dergisi tarafından her yıl hazırlanan ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Fortune 500 - 2019 listesi açıklandı. Farklı sektörlerden 500 şirketin, 2019 yılındaki net satışlarına göre sıralandığı listede Delphin Hotels Group başarısıyla dikkat çekti. Şirket, çıkış yakalayarak 2018-2019 yılında rekor kırdı.
Şirket, 2019 vergi öncesi Türkiye 17.’si olarak listede yerini alırken; net satışlarda Türkiye 328.’si oldu. Delphin Hotels Group yine net satışını yüzde 17,3% artırırken, faiz vergi öncesi kar olarak sıralamada Türkiye 109.’su olarak çıkış yakaladı.
Şirket yine; aktif toplamda Türkiye 130.’su, özkaynak sıralamasında Türkiye 69.’su olarak yerini alırken, faiz vergi öncesi kar artışta 1.004,1% oldu.
Vergi öncesi kar artış ise 29,2% olarak gerçekleşti.

“Rekorlarla çıktık”
Türkiye’nin en güçlü şirketlerinden Delphin Hotels Yönetim Kurulu, “Cennet şehir Antalya’da çalışma arkadaşlarımızla en kötü günleri bu rekorlarla çıktık. Bu krizide inanarak hep birlikte atlatacağız” diye aktardı.

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Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Demir Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Esra Eczanesi
Kepez
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