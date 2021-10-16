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Antalya'nın tarımsal ürünleri "gıda güvenliği" hassasiyetiyle tüketiciye ulaşıyor

16.10.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca: - "Gıda güvenliği bizim sorumluluğumuzda. Örnekleme yöntemiyle numuneler alarak bakanlığımıza bağlı laboratuvarda ürünlerin analizlerini yapıyoruz. Hem hasat öncesi hem hasat sonrası yaptığımız denetimlerle ürünlerin sağlıklı olarak pazara sunulmasını sağlıyoruz" - "Ürünlerimizin sağlıklı olması dolayısıyla ihracatımız da önemli oranda arttı. Yıllık yaklaşık 600 milyon dolar ihracatımız var. Bu da Antalya'nın ürünlerine olan güveni gösteriyor"

ORHAN ÇİÇEK - Türkiye'nin yaş sebze meyvede üretim üssü konumundaki Antalya'da yetiştirilen ürünlerin "güvenli" ve "güvenilir" olarak tüketiciye ulaştırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Ağırladığı turist sayısı dolayısıyla "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, yaş sebze ve meyve başta olmak üzere tarımsal üretimiyle de adından söz ettiriyor.

Yıllık 20 milyar liralık tarımsal üretimin yapıldığı Antalya'da, yaklaşık 7 milyon ton yaş sebze meyve yetiştiriliyor. Yılda yaklaşık 2,5 milyon ton üretimle Türkiye'nin domates üretiminin yüzde 70'ini tek başına Antalya yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bahçelerden alınan numuneler, gıda kontrol laboratuvarında ilaç kalıntıları başta olmak üzere çeşitli testlere tabi tutuluyor.

Denetimden geçirilen ürünler, yurt içi ve dışındaki tüketicilere ulaştırılıyor.​​​​​​​

- "Ürünlerimizin sağlıklı olması dolayısıyla ihracatımız da önemli oranda arttı"​​​​​​​

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, turizmde ön plana çıkan Antalya'nın aynı zamanda tarımın da başkenti konumunda bulunduğunu söyledi.

Üretimin yanında gıda güvenliği ve güvenilirliği anlamında da Antalya'nın öne çıktığını belirten Karaca, "Üretim kadar gıdanın denetimi de çok önemli. Hem üreticilerimizin hem de yurt içi ve dışındaki tüketicilerimizin sağlıklı gıdaya ulaşmaları için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Yılda yaklaşık 50 bin gıdayı denetimden geçirdiklerini bildiren Karaca, şöyle konuştu:

"Antalya turizmin de başkenti olduğu için çok yabancı ziyaretçimiz geliyor. Onların da gıda güvenliği bizim sorumluluğumuzda. Örnekleme yöntemiyle numuneler alarak bakanlığımıza bağlı laboratuvarda ürünlerin analizlerini yapıyoruz. Hem hasat öncesi hem hasat sonrası yaptığımız denetimlerle ürünlerin sağlıklı olarak pazara sunulmasını sağlıyoruz. Ürünlerimizin sağlıklı olması dolayısıyla ihracatımız da önemli oranda arttı. Yıllık yaklaşık 600 milyon dolar ihracatımız var. Bu da Antalya'nın ürünlerine olan güveni gösteriyor."

Karaca, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2021 yılının başından bu yana 30 bin 743 işletmede denetim yaptıklarını ifade etti.​​​​​​​

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