Antalya'nın üç ilçesinde beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, "İlçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerimizde tüm eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu ilçelerdeki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz