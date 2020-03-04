YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'nın yılkı atları kar üstünde görüntülendi

Antalya'nın yılkı atları kar üstünde görüntülendi

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 11:19 | Son Güncelleme

Beydağları'nın yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda yaşayan yılkı atları, karın beyaza bürüdüğü yaban hayatında yiyecek arayışını sürdürüyor - Sürüler halinde dolaşan atlar, beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgenin güzelliğine ayrı bir renk katıyor - Akdeniz Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yolcu: "Havalar ısındıkça ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları, kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine inebiliyor"

OKTAY ÖZDEN - Antalya'da Beydağları'nın yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda yaşayan yılkı atları, karın beyaza bürüdüğü yaban hayatında yiyecek ararken görüntülendi.

Toros Dağları'nın batı uzantılarından, Antalya sınırları içerisinde yer alan Beydağları'nın yüksek kesimlerinde yaban hayatı için kış mevsimi yine çetin geçiyor.

Orman işletmesi tarafından da kış aylarında aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.

Ormanın iç kesimlerinde yaşam alanı bulan ve sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20-25'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek ararken görüntülendi.

Sürüler halinde dolaşan atlar, beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

- Popülasyonu artıyor

Daha önce görev yaptığı Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünde yaban hayatı üzerine çalışmalar yapan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Yolcu, AA muhabirine, Toroslar'da yılkı popülasyonunun yıllar itibarıyla arttığını söyledi.

Bölgedeki yılkı varlığının, tarım ve ormancılık işlerinde makine kullanımına geçilmesiyle daha önce yük hayvanı olarak kullanılan at, eşek ve katırların doğaya salıverilmesi üzerine oluştuğunu aktaran Yolcu, Toros Dağları ile Beydağları'nda yılkı varlığının yıllardır bilinen bir gerçek olduğunu ifade etti.

Sadece Beydağları'nın farklı bölgelerinde yılkı sayılarının 200-300'den fazla olabileceğini anlatan Yolcu, "Havalar ısındıkça ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları, kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine inebiliyor. Bu hayvanları direkt avlayacak çok fazla yırtıcısı yok. Sadece kurtlar, sınırlı sayıda belki genç tayları avlayabilir. O nedenle rahat çoğalabiliyorlar." diye konuştu.

Halil İbrahim Yolcu, her zaman karşılaşılmayan yılkıları görüntülemenin özel bir an olduğunu, atların karla birlikte eşsiz bir seyir keyfi verdiklerini de kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
Anahtar Kelimeler:
Antalya Beydağları yılkı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Antalya Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:17
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:01
Yatsı
20:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Demet Eczanesi
Muratpasa
Fidan Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Dilşad Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.