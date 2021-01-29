Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar ulaşıma açıldı

Antalya'da, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerin ulaşıma kapanan yolları açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte son günlerde etkili olan kuvvetli fırtına, sağanak ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yoğun çalışma sürdürülüyor.

Kıyı kesimlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde de yoğun kar yağışı olarak görüldü. Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bazı yolların kapanmasına yol açtı. Güzelbağ, Eriklice, Köprülü yol ayrımı ve Taşatan yolu aşırı kar yağışıyla kapandı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, kapanan yollarda kar temizleme çalışmasına başladı.

Ekipler, Taşatan grup yolu ile Güzelbağ, Eriklice ve Köprülü yollarını yoğun şekilde çalışarak açtı.

Gündoğmuş'un Pınarbaşı mesire alanı ve Gelesandıra Yaylası yolu ile Yeniköy, Çamlıalan, Karaköy, Bedan mahallelerinin karla kaplı grup yollarının da temizlik çalışması yapılarak ulaşıma açılması sağlandı.

Gazipaşa ilçesi Çığlık Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası bölgede bakım onarım çalışması gerçekleştiren ekipler, yolu temizleyerek açtı.

