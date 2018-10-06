Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Maça ev sahibi Antalyaspor hızlı başladı. Henüz ilk dakikada Galatasaray savunmasının arkasına hareketlenen Maicon'dan önce topa müdahale eden Muslera, mutlak bir golü önledi. Galatasaray ilerleyen dakikalarda gol aramaya başladı. 9'da Garry Rodrigues'in vuruşunda Boffin gole izin vermezken, 12. dakikada Ndiaye'nin vuruşu direğin yanından auta gitti. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Antalyaspor gole çok yaklaştı. Köşe vuruşundan gelen topu Celutska indirdi, Diego arka direkte golü atmak istedi ancak vuruşu üstten auta gitti. İlk yarının son dakikasında hakem Cüneyt Çakır, Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Galatasaray lehine bir penaltı verdi. Ancak daha sonra "VAR" kararıyla penaltıyı iptal etti ve ilk yarı 0-0 sona erdi. Galatasaray ikinci devreye hızlı başladı. 48'de Sinan Gümüş'ün pasında Onyekuru topla buluştu. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalmak üzereyken Antalyaspor savunması son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Antalyaspor'u yarı sahasına hapseden Galatasaray'da 59. dakikada Ömer Bayram'ın ortasında topla buluşan Garry Rodrigues'in şutu üstten auta gitti. 65'te Feghouli, 76'da ise Sinan Gümüş'ün vuruşlarında Boffin gole izin vermedi. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Ryan Donk, Galatasaray'a galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Galatasaray puanını 18'e yükseltirken, Antalyaspor ise 13 puanda kaldı. ANTALYASPOR 0 - 1 GALATASARAY STAT: Antalya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta Kurtuluş (Dk. 74 Danilo), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 68 Harun Alpsoy), Maicon, Doukara

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Ndiaye, Fernando, Belhanda (Dk. 76 Maicon), Onyekuru (Dk. 85 Donk), Rodrigues (Dk. 61 Feghouli), Sinan Gümüş GOL: Dk. 87 Donk (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 5 Maicon (Antalyaspor), Dk. 40 Sinan Gümüş, Dk. 47 Belhanda, 90+2 Fernando (Galatasaray) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 1: Antalyaspor atağında, defans arkasına atılan topa Maicon hareketlendi. Topa yetişen Muslera'nın vuruşunda, Maicon'a çarpan meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

DAKİKA 9: Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda'nın son çizgiye inerek içeriye çıkardığı topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

DAKİKA 12: Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

DAKİKA 33: Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerindeki Celustka'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağa arka direkte Diego'nun gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.

DAKİKA 44: Sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza sahasına ortasında Cissokho'nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır, daha sonra "VAR" kararıyla, elle oynama olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 51: Ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Belhanda'nın ortasında, topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

DAKİKA 59: Sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın yerden ortası sonrası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

DAKİKA 65: Ndiaye'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

DAKİKA 69: Belhanda'nın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Boffin yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

DAKİKA 73: Ani gelişen Antalyaspor atağında, Hakan Özmert'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

DAKİKA 77: Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sinan Gümüş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin yatarak kontrol etmeyi başardı.

DAKİKA 87: Galatasaray maçta öne geçti. Sağ kanattan Mariano'nun ceza sahasına ortasında, altıpas önünde topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.