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Antalyaspor 0-2 Alanyaspor (Maç Sonucu)

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 22.11.2020 21:08 | Son Güncelleme

Süper Lig'in lideri Alanyaspor, 9. hafta karşılaşmasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi.

Antalyaspor 0-2 Alanyaspor (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Antalya derbisinin kazananı 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'un golleri 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.

Antalyaspor'da Hakan Özmert, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

YENİLGİSİZ LİDER DURUMDA

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 20'ye çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.

Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı haftada deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alanya hiç ümitlenmesin sakın şikebahçe 2011 deki tezgahı yeniden kurdu fetösüz baktılar olmuyor o tezgahı yeniden kurdular perotti denen bir arif bulmuşlar falan alanya süper oynuyor eyvallah ama ümitlenmesin 2011 şikebahçe tezgahı yeniden kuruldu
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