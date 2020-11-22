Antalyaspor 0-2 Alanyaspor (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Antalya derbisinin kazananı 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'un golleri 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.

Antalyaspor'da Hakan Özmert, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

YENİLGİSİZ LİDER DURUMDA

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 20'ye çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.

Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı haftada deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.

