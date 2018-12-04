Antalyaspor 2 - 2 Darıca Gençlerbirliği (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Antalyaspor ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Darıca Gençlerbirliği oyuncuları maça protestoyla başladı. Darıca Gençlerbirliği oyuncuları 5 aydır alacakları ödenmediği gerekçesiyle 1 dakika kendi aralarında top çevirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Drole’nin ceza sahası içinde, savunma oyuncusu Abdullah tarafından düşürülmesi sonucu karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada topun başına geçen Barrada penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-0

43. dakikada atılan uzun pasta sol kanattan kale çizgisine doğru inen Raşit Sevindir, Sergen Yatağan tarafından düşürülünce hakem penaltıya hükmetti.

44. dakikada penaltı atışını Serrvan Taştan, gole çevirdi. 1-1

58. dakikada Aziz Kızılgün’ün ceza sahası sağ çaprazından penaltı noktası üzerine kestiği ortada Görken Güven’in kafası üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Aytaç kaleye gönderdiği şutu kaleci Ferhat ayaklarıyla uzaklaştırdı.

65. dakikada Danilo’nun ceza yayı üzerinden sert şutu kalecinin müdahalesine rağmen fillere gitti. 2-1

71. dakikada Abdullah Balıkuv’un ceza sahası içinden sert şutu az farkla üstten auta gitti.

77. dakikada Aytaç Deniz, sağ kanattan penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa defansın da müdahalesiyle Görkem Güven dokunamadı. Altı pas içine seken topu Bünyamin düzgün bir vuruşla gole çevirdi. 2-2

90+1. dakikada topla ceza sahasına doğru ilerleyen Osman Çelik'i, Mustafa Kaya arkadan kayarak yere indirmesi nedeniyle hakem direkt kırmızı kart gösterdi.