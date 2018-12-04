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Antalyaspor 2 - 2 Darıca Gençlerbirliği (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 04.12.2018 21:16 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor 2 - 2 Darıca Gençlerbirliği (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Antalyaspor ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Darıca Gençlerbirliği oyuncuları maça protestoyla başladı. Darıca Gençlerbirliği oyuncuları 5 aydır alacakları ödenmediği gerekçesiyle 1 dakika kendi aralarında top çevirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Drole’nin ceza sahası içinde, savunma oyuncusu Abdullah tarafından düşürülmesi sonucu karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada topun başına geçen Barrada penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-0
43. dakikada atılan uzun pasta sol kanattan kale çizgisine doğru inen Raşit Sevindir, Sergen Yatağan tarafından düşürülünce hakem penaltıya hükmetti.
44. dakikada penaltı atışını Serrvan Taştan, gole çevirdi. 1-1
58. dakikada Aziz Kızılgün’ün ceza sahası sağ çaprazından penaltı noktası üzerine kestiği ortada Görken Güven’in kafası üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Aytaç kaleye gönderdiği şutu kaleci Ferhat ayaklarıyla uzaklaştırdı.
65. dakikada Danilo’nun ceza yayı üzerinden sert şutu kalecinin müdahalesine rağmen fillere gitti. 2-1
71. dakikada Abdullah Balıkuv’un ceza sahası içinden sert şutu az farkla üstten auta gitti.
77. dakikada Aytaç Deniz, sağ kanattan penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa defansın da müdahalesiyle Görkem Güven dokunamadı. Altı pas içine seken topu Bünyamin düzgün bir vuruşla gole çevirdi. 2-2
90+1. dakikada topla ceza sahasına doğru ilerleyen Osman Çelik'i, Mustafa Kaya arkadan kayarak yere indirmesi nedeniyle hakem direkt kırmızı kart gösterdi.

Stat: Antalya
Hakemler:Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx,Abdullah Bora Özkara xx
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Birkan Öksüz x (Batuhan Fındık dk. 56 x), Osman Çelik xx, Cissokho xx, Vaınqueur xx, Bahadır Öztürk xx, Sergen Yatağan xx( Mustafa İnan dk. 83 x), Danilo xxx, Barrada xxx (Fehmi Koç dk. 67 x), Harun Alpsoy xx, Drole xxx
Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Önal xx, Abdullah Balıkuv xx (Mustafa Kaya dk. 90 ?), Uğur Daşdemir xx, Kerem Kaya xx, Eren Tokat xx, Servan Taştan xx, Raşit Sevindir xx, Bünyamin Karataş xxx, Aytaç Deniz xxx (Cuşkun Yılmaz dk. 83 x), Aziz Kızılgün xx (Ramazan Özcan dk. 70 x), Görkem Güven xx
Goller: Barrada (dk.17 pen.), Danilo (dk. 65) (Antalyaspor), Servan Taştan (dk. 44 pen.), Bünyamin Cesur Karataş (dk. 77) (Darıca Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Mustafa Kaya (dk. 90+1) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kart: Bünyamin (Darıca Gençlerbirliği)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor darıca gençlerbirliği

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