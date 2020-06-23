Antalyaspor 3-1 Ç.Rizespor (Maç Sonucu)

Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a farklı yenilerek kupaya veda eden Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u farklı geçti. Tamer Tuna yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Antalyaspor, devre arasında gelen oyuncuları Sinan Gümüş, Jahovic ve Ersan Gülüm'ün golleri ile sahadan 3-0 galip ayrıldı. Antalyaspor böylece puanını 36 yaparken yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Antalyaspor böylece lig tarihinde en uzun yenilmezlik serisini egale etti. Akdeniz ekibi 2007 yılında üst üste 10 maç kaybetmemişti. Çaykur Rizespor ise 28 puanla 15.sırada yer aldı

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