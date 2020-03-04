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Antalyaspor-Alanyaspor maçından notlar

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 20:48 | Son Güncelleme

Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe maçı 11'ine göre 7 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı - Turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş karşılaşması 11'indeki 2 oyuncuyu değiştirdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fraport TAV Antalyaspor'da, ligde son oynanan Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre 7 oyuncu değişikliğine gidildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'de geçen hafta 2-2 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasına göre, kalede Boffin'in yerine Ferhat Kaplan'a, savunmada Bünyamin Balcı, Veysel Sarı ve Kudriashov'un yerine Salih Dursun, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, orta sahada Podolski'nin yerine Ufuk Akyol'a, kart cezalısı Hakan Özmert ile Amilton'un yerine kart cezası biten Sinan Gümüş ile Mukairu'ya ilk 11'de görev verdi.

Kırmızı-beyazlılar karşılaşmaya, Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan Gümüş ve Jahovic 11'i ile başladı.

- Alanyaspor'da 2 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Bulut, savunmada Welinton'un yerine Tzavellas, orta sahada Bakasetas'ın yerine Salih Uçan'a ilk 11'de forma şansı tanıdı.

Turuncu-yeşilli takım sahaya, Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Salih Uçan, Junior Fernandes ve Cisse 11'iyle çıktı.

Her iki takımın az sayıda taraftarı tribünlerdeki yerlerini aldı.

Takımlarını tezahüratlarıyla destekleyen taraftarlar, sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan da attı.

Öte yandan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, karşılaşma öncesi bir restoranda Antalya'nın Süper Lig'deki her iki kulübünün yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

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