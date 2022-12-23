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ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

23.12.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor ile Ankaragücü Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Antalya Arena'da kozlarını paylaşacak. Maçta Hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. Antalyaspor Ankaragücü maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Antalyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Antalyaspor ile Ankaragücü Spor Toto Süper Lig 15. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen Nuri Şahin öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Akdeniz ekibi 16 puanla 11. sırada bulunuyor. Ömer Erdoğan'lı Ankara'nın futbol takımı ise 13 puanla 16. sırada. Antalyaspor Ankaragücü maçı canlı izle ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Antalyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Ankaragücü maçı saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Antalya Arena'da oynanacak.

ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Ankaragücü maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Fredy, Fernando, Gökdeniz, Larsson, Adriano, Wright

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Zahid, Beridze, Emre, Sowe

ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI TAKİP


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