ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Antalyaspor ile Ankaragücü Spor Toto Süper Lig 15. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen Nuri Şahin öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Akdeniz ekibi 16 puanla 11. sırada bulunuyor. Ömer Erdoğan'lı Ankara'nın futbol takımı ise 13 puanla 16. sırada. Antalyaspor Ankaragücü maçı canlı izle ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Antalyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Antalyaspor Ankaragücü maçı saat 20.00'de başlayacak.
Maç, Antalya Arena'da oynanacak.
Antalyaspor Ankaragücü maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Fredy, Fernando, Gökdeniz, Larsson, Adriano, Wright
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Zahid, Beridze, Emre, Sowe