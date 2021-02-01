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Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

01.02.2021 20:54 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22. hafta mücadelesinde dün Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Akdeniz ekibi, ara vermedi.

Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlılarda, Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'da yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, aynı bölgedeki Regnum Carya Oteli'nin sahasında çalıştı.

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