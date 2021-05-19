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Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

19.05.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "İkinci yarı oyun üstünlüğünü ve pozisyonları sağlasak da sonucu alacak beceriyi gösteremedik"

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "İkinci yarı oyun üstünlüğünü ve pozisyonları sağlasak da sonucu alacak beceriyi gösteremedik." dedi.

Yanal, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, erken yedikleri golün ardından ilk yarıda 2-0 geriye düştüklerini söyledi.

İkinci yarıya 2-0 mağlup başladıklarını aktaran Yanal, "İkinci yarı oyun üstünlüğünü ve pozisyonları sağlasak da sonucu alacak beceriyi gösteremedik. Rakibimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Yanal, takımdan ayrılan oyuncuların yanı sıra bazı sorunlarla mücadele etmelerine rağmen futbolcuların gösterdiği özveri ve gösterdiği performansla Türkiye Kupası finaline kadar yükseldiklerini belirtti.

Futbolculara teşekkür eden Yanal, "Önümüzdeki dönem için de onların daha iyi olabilmeleri için plan yapmak gerekiyor." diye konuştu.

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