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Antalyaspor – Beşiktaş ZTK finali seyircili oynanacak | Türkiye kupası final maçına nasıl bilet alınır? İşte Beşiktaş Antalyaspor maçı bilet fiyatları

09.05.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalyaspor ve Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için seyircili oynama kararı aldı. TFF’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Gürsel Aksel Stadı’nın 3’te 1’i oranında seyirci alınarak, maç seyircili bir şekilde oynanacak.

Antalyaspor – Beşiktaş ZTK finali seyircili oynanacak | Türkiye kupası final maçına nasıl bilet alınır? İşte Beşiktaş Antalyaspor maçı bilet fiyatları

Antalyaspor – Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı için, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seyircili maç kararını açıkladı. İki takımın mücadele edeceği stadın kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacağı duyuruldu. Maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu’nun kapasitesi 20 bin kişiden oluşuyor.

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maçın seyircili oynanacağını açıkladı. Finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır.

Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır.

Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır.”

tff

ANTALYASPOR – BEŞİKTAŞ FİNAL MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupada final müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.

beşiktaş antalyaspor

TFF’den yapılan açıklamada 18 Mayıs’da oynanacak karşılaşma için maçın seyircili olacağı kararı verildi. Ancak bilet fiyatları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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