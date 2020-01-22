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  4. Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego Angelo ile yollar ayrılıyor

Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego Angelo ile yollar ayrılıyor

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 22.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Aatif Chahechouhe ve Diego Angelo'dan kendilerine kulüp bulması istendi.

Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego Angelo ile yollar ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor.

Teknik heyet ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan kendilerine kulüp bulması istendi. Antalyaspor yönetimi iki futbolcuya transfer görüşmesi yapma izni verdi. Chahechouhe ve Diego'nun bundan sonraki süreçte takımla birlikte antrenmana katılmayacağı bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aatif Chahechouhe Diego Angelo Antalyaspor

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