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Antalyaspor'da Alex de Souza dönemi bitiyor! Sözleşmesindeki maddeyi kullanıp ayrılıyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.07.2024 14:07
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Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza'nın Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi ve imza vermesi kulüp tarafından tepkiyle karşılanmış ve açıklama yayımlanmıştı. Bu olayın ardından rahatsız olan Alex de Souza takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Antalyaspor'da Alex de Souza dönemi bitiyor! Sözleşmesindeki maddeyi kullanıp ayrılıyor

Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza, Antalyaspor'un kampında Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmiş ve kulüp bu konu hakkında sert bir açıklama yayımlamıştı.

"ŞAŞKINLIK VE ÜZÜNTÜ İLE GÖRDÜK"

Bugün sosyal medyada, takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının Teknik Direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük.

Yapılan araştırma sonucunda:

Hiç kimsenin alınmadığı antrenman sahasına kamp yapılan tesisin ve antrenman sahasının güvenliğinden sorumlu kişilerin zafiyeti nedeniyle kulübümüzden izinsiz olarak bazı kişilerin alındığı tespit edilmiştir. Bu zafiyet ile ilgili gerekli girişimler kulübümüz tarafından yapılmıştır.

Takımımızın Burdur kampındaki sevk ve idaresinden sorumlu profesyonellerimizin görüşü ve savunması alınmış, güvenliğin tam olarak sağlanması konusunda gerekli girişimler yapılmış, bundan sonra bir daha bu tür görüntülerin yaşanmaması için sorumlu kim varsa en sert dille uyarılmıştır.

Taraftarımızın bu konudaki serzenişini haklı ve yerinde bir tepki olarak görüyor, aynı düşünceleri ve üzüntüleri paylaşıyoruz.

Bundan sonra kamplarda, hazırlık maçlarında ve resmi müsabakalarda benzer görüntülerin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağını saygıyla duyururuz."

ALEX DE SOUZA MUTSUZ, SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDEYİ KULLANACAK

Alex de Souza'nın sözleşmesinde '10 Temmuz 2024 tarihine kadar Transfer tahtası açılmazsa; Antalyaspor'a tazminat ödemeden tek taraflı sözleşmesini feshedebilir' maddesi bulunuyor. Yaşanan bu olay sonrası morali bozuk olan Alex'in sözleşmesindeki maddeyi devreye sokup yarın takımdan ayrılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Alex de Souza
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