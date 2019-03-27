SPOR

Antalyaspor’da antrenman bitiminde çifte doğum günü kutlaması

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 27.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de milli maçlar ve seçim nedeniyle verilen arayı değerlendiren Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bugün de kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman bitiminde futbolculardan Fredy Ribeiro ile Tarık Çamdal için sahaya doğum günü pastası getirildi.

Antalyaspor’da antrenman bitiminde çifte doğum günü kutlaması

Kırmızı-beyazlılar, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 4 ayrı istasyonda kuvvet-dayanıklılık çalıştı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, yüksek tempoda geçen antrenmanın son bölümünde takımı 3 gruba ayırıp yarım sahada turnuva maçı oynattı. Maçın bitiminde galibiyet anlaşmazlığı çıkınca beyaz takımın galibiyet pozu vermesinin diğer oyuncular tarafından engellenmesi renkli görüntülere sahne oldu.

ÇİFTE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenman bitiminde futbolculardan Fredy Ribeiro ile Tarık Çamdal için sahaya doğum günü pastası getirildi. Ancak Tarık ve Fredy'e pastayı kesmesine fırsat vermeden Brezilya usulü yumurtalı kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından ‘Antalyaspor Aşkı’ bestesine klip çeken Hüseyin Çalık da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolcuları ziyaret ederek fotoğraf çektirdi.

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Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Spor Toto Süpe Lig tarık çamdal Fredy Ribeiro

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