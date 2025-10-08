SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor

Antalyaspor’da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Antalyaspor’da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi
Emre Şen

Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Antalyaspor’da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi 1

Kırmızı-beyazlı kulüpten ayrılıkla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri’nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

8 MAÇTA 3 GALİBİYET

Bu sezon ligde Antalyaspor ile 8 maça çıkan Emre Belözoğlu, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den tarihi geri dönüş! Şampiyon oldularFenerbahçe'den tarihi geri dönüş! Şampiyon oldular
Sarıyer'den sürpriz Yılmaz Vural kararı! 3 hafta önce göreve başlamıştıSarıyer'den sürpriz Yılmaz Vural kararı! 3 hafta önce göreve başlamıştı
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.