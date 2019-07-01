Antalyaspor'da Emre Önen, görevinden istifa etti

Emre Önen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla yönetim kurulundaki görevinden ayrıldığını duyurdu.
"Sevgili Antalyaspor ailem, bugün itibarıyla yönetim kurulundaki görevimden ayrıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim." ifadelerini kullanan Önen, şu görüşlerini aktardı:
"Bu süreçte benim gibi 'sahte' Antalyasporlu birine sonsuz destek verenden de karşımda olan 'gerçek' Antalyasporlulardan da Allah razı olsun. Allah hepsinin gönlüne göre versin. Benden yana hakkım helal olsun. Benim için harika bir tecrübe oldu. Ufak da olsa bir katkım olmuşsa ne mutlu bana. Her zaman Ali Şafak başkanımın ve yönetim kurulunun yanında olacağım. Mutlu kalın, biz Antalyasporuz."
Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı
F.Bahçe'ye kötü haber
Ozan Kabak, resmen Schalke'de
Altınordu Yiğit Emre ile imzaladı
Feyyaz Uçar, Denizlispor’da
Miroslav Stoch geri döndü
Yusuf Yazıcı'nın keyfi yerinde
PSG Bursa’da yeni ‘Neymar’lar arıyor
Babel'den Galatasaray itirafı
Yıldız ismin menajeri F.Bahçe'yi açıkladı
G.Saray'dan bir transfer daha
Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer
Beşiktaş'tan Avcı ve Boyd itirafı!
Selçuk Şahin'e sürpriz teklif
Adana Demir'e Suriyeli orta saha
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum