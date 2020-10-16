Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1'de yenilgi sonucu topladığı 7 puanla 6. sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 5. haftasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor.

Teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar, günü tek antrenmanla tamamladı. Dün akşam saatlerinde yapılan antrenman düz koşuyla başladı. Koşunun ardından açma germe hareketleri yapan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz ekibinin yaptığı antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor'un dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanı Asbaşkan Berkay Bahar da takip etti. Kırmızı beyazlılar Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(DHA)

