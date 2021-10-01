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Antalyaspor'da hakem tepkisi: Artık isyan noktasına geldik

01.10.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Berkay Bahar, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Antalyaspor'da hakem tepkisi: Artık isyan noktasına geldik

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Berkay Bahar, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettikleri Adana Demirspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Bahar, mücadele sonrası Antalya Stadı'ndan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak hakemler hakkında konuşmamaya çalıştıklarını belirtti.

"Her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler maçlarımıza veriliyor." ifadesini kullanan Bahar, "Yüzde yüz faul olan bir pozisyonda hakem kayıtsız kalıyor, VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler es geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Buna bir çare düşünsün federasyon. Yoruluyoruz burada." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Adana Demirspor
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