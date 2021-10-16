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Antalyaspor'da isyan: Her maçtan sonra ADALET diye mi bağıralım?

16.10.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'un kulüp asbaşkanı Berkay Bahar, karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'ın görevlendirilmesine tepki gösterdi.

Antalyaspor'da isyan: Her maçtan sonra ADALET diye mi bağıralım?

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'un kulüp asbaşkanı Berkay Bahar, karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'ın görevlendirilmesine tepki gösterdi.

Bahar, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısının değişmesi gerektiğini savundu.

Maçın ardından açıklama yapmaktan hicap duyduğunu aktaran Bahar, "Bu MHK yapısının değişmesi gerekiyor. Mete Kalkavan'la ilgili geçen hafta bir açıklama yaptık. Tecrübesiz hakemler ve tecrübesiz VAR hakemleri aynı anda veriliyor. Bununla ilgili federasyona ve MHK'ya bir çağrıda bulunmuştuk. Antalyaspor'un her dönemde defalarca sorun yaşadığı Mete Kalkavan bizim maçımıza veriliyor." diye konuştu.

Hakem Kalkavan'ın hatasından dolayı gol yediklerini iddia eden Bahar, şöyle devam etti:

"Mete Kalkavan'la ilgili hikayemiz çok. Bugünkü olayda önce tacı Antalyaspor'a veriyor, bizim oyuncumuz topu eline alıyor. Tacı atacakken bütün oyuncularımız ön tarafa çıkarken tacı Sivassporlu oyuncu kullanıyor ve ondan sonra da gol oluyor. Bu MHK yapısının değişmesi lazım. Çok uğraşıyoruz, futbolumuza değer katmaya çalışıyoruz. Lütfen rica ediyoruz, artık bir önlem alınsın. Yani her maçtan sonra adalet diye bağırmamız mı gerekiyor? Lütfen rica ediyoruz hassas davranılsın. Mete Kalkavan'la ilgili Antalyaspor'un hassasiyeti olduğunu MHK biliyorken, çıkartıp bize Mete Kalkavan'ı veriyor."

Bahar, bir basın mensubunun "Sadece Mete Kalkavan'dan mı şikayetçisiniz?" şeklindeki sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Hayır geçen haftaki maçtan sonra bir açıklama yaptık. Tecrübesiz hakemlerin maçlarımıza verildiğini söyledik. VAR hakemlerinin tecrübelilerden seçilmesini istedik. Bunu söyledik. Sadece bunu söyledik. Sanki bize bu hafta ders verirlermiş gibi en çok problem yaşadığımız tecrübeli hakem Mete Kalkavan'ı maçımıza veriyorlar. Sivasspor da memnun değil. Onların da hocası kırmızı kartla atıldı. Demek ki bir yanlış var. Bu düzenin kontrol edilmesi lazım. Futbolu iyi bir yere getirmeye çalışıyoruz. Türk futboluna hizmet eden kararlar almaya çalışıyoruz ama bu yapılanlardan sonra bütün direncimizi kırmaya çalışıyorlar. Zannetmesinler ki Antalyaspor buna müsaade eder."

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