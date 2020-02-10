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Antalyaspor'da Podolski göz doldurdu

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 10.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

Antalyaspor’un Alman yıldızı Lukas Podolski,Kayserispor karşısında 12 dakika oyunda kaldığı sürede oynadığı futbol ve yaptığı asistle beğeni topladı.

Antalyaspor'da Podolski göz doldurdu

Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kaysersipor ile karşılaştı. 2-2 berabere biten karşılaşma sonrası kırmızı beyazlılar puanını 19’a yükseltti ve ligdeki 15. sıradaki yerini korudu.

Antalyaspor’da devre arasının yıldız transferi Lukas Podolski, mücadelenin 78’inci dakikasında Amilton’un yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten 1 dakika sonra golle buluşan Podolski’nin attığı bu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Podolski, skoru 2-2’ye getiren Fredy’nin attığı golünde asistini yaptı. Podolski’nin 12 dakikalık oyunu taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Ayrıca kırmızı beyazlı takımın yeni transferlerinden Sinan Gümüş de penaltıdan ilk golünü attı.

(İHA)

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