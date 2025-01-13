Antalyaspor’da sıcak saatler: Alex de Souza İle Yollar Ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta geride kalırken, Antalyaspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Ligde 21 puanla 13. sırada yer alan ve son 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Akdeniz ekibi hakkında flaş bir iddia gündeme düştü.
Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşan Antalyaspor, sahadan 5-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi, bu sonuçla Gaziantep FK ve Eyüpspor'un ardından üst üste üçüncü yenilgisini almış oldu.
Ligin 13. sırasında yer alan Antalyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırma noktasına geldi. Brezilyalı teknik adamın geleceğinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 müsabakada aldığı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 21. sırada -16 averajla 13. sırada yer alıyor.
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