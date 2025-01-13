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Antalyaspor’da sıcak saatler: Alex de Souza İle Yollar Ayrılıyor mu?

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.01.2025 18:01
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Son olarak Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör Alex de Souza ile yol ayrımına gelindiği iddia edildi. İşte detaylar...

Antalyaspor’da sıcak saatler: Alex de Souza İle Yollar Ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta geride kalırken, Antalyaspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Ligde 21 puanla 13. sırada yer alan ve son 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Akdeniz ekibi hakkında flaş bir iddia gündeme düştü.

ÜST ÜSTE 3. MAĞLUBİYET

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Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşan Antalyaspor, sahadan 5-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi, bu sonuçla Gaziantep FK ve Eyüpspor'un ardından üst üste üçüncü yenilgisini almış oldu.

ALEX DE SOUZA İLE YOL AYRIMI

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Ligin 13. sırasında yer alan Antalyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırma noktasına geldi. Brezilyalı teknik adamın geleceğinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

13. SIRADA BULUNUYORLAR

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Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 müsabakada aldığı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 21. sırada -16 averajla 13. sırada yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor Alex de Souza
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