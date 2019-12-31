Antalyaspor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı

A Spor'un haberine göre; Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.
15 Kasım'da göreve getirilen Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
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