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  4. Antalyaspor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 31.12.2019 08:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Antalyaspor'da, Bülent Korkmaz'ın yerine göreve getirilen teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

Antalyaspor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı

A Spor'un haberine göre; Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.

15 Kasım'da göreve getirilen Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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Antalyaspor Stjepan Tomas

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