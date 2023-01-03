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Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

03.01.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Fenerbahçe ile Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Arena'da kozlarını paylaşacak. Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı sporseverler tarafından araştırılıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un, Sarı Lacivertliler için kritik öneme sahip Galatasaray derbisi öncesi sahaya süreceği kadro ile maçın tarihi ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler...

Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Antalyaspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig 17. haftasında karşılaşacak. Teknik teknik direktörü Jorge Jesus'un öğerencileri sahadan galibiyetler ayrılmayı hedefliyor.Maçta, hakem Kadir Sağlam düdü çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Fenerbahçe maçı 3 Ocak Salı günü oynanacak.

Maç, saat 20:00'de başlayacak.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arası sonrası ilk karşılaşmasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan ve liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenmeyi başarmıştı.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDA 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Cemali, Soner, Fernando, Gökdeniz, Fredy, Larsson, Wright

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi, Arao, Zajc, İrfan, Batshuayi, King

FNERBAHÇE, ANTALYASPOR'A KONUK OLUYOR

Fenerbahçe 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

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