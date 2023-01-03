Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ekrandan görülen diyalog! VAR kararı sonrası hakemden Güray Vural'a ''Akşam evde izlersin'' önerisi...

Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısında ilginç bir diyalog yaşandı. Maçın hakemi Kadir Sağlam ile konuşan Antalyaspor oyuncusu Güray Vural'ın sözleri ekran başından görüldü.

VAR UYARDI, PENALTIYI VERDİ

Maçın orta hakemi Kadir Sağlam, VAR'ın kendisini uyarmasının ardından kenara gelerek pozisyonu izledi. Penaltı kararını veren Kadir Sağlam ceza sahası içine doğru yürürken Güray Vural yanına geldi.

"AKŞAM EVDE İZLERSİN"

Penaltı pozisyonunun yaratıcısı olan Güray Vural, maçın hakemi Kadir Sağlam'ın yanına gelerek itirazda bulundu. Maçın hakemi ise Güray Vural'a "Akşam eve gidince izlersin!" dediği görüldü.



