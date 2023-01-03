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  4. Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ekrandan görülen diyalog! VAR kararı sonrası hakemden Güray Vural'a ''Akşam evde izlersin'' önerisi...

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ekrandan görülen diyalog! VAR kararı sonrası hakemden Güray Vural'a ''Akşam evde izlersin'' önerisi...

03.01.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada VAR kontrolü sonrası penaltı düdüğü çaldı. Güray Vural'ın eline çarpan top sonrası maçın hakemi Kadir Sağlam'ı uyaran VAR, pozisyonu izlemesi için tavsiyede bulundu. Pozisyonu izledikten sonra penaltı kararına hükmeden Kadir Sağlam'a Güray Vural'dan tepki geldi. Antalyaspor'un oyuncusu Güray Vural, maçın hakemi Kadir Sağlam'ın yanına gelerek itirazda bulundu. Maçın hakemi ise Güray Vural'a "Akşam eve gidince izlersin!" dediği görüldü.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ekrandan görülen diyalog! VAR kararı sonrası hakemden Güray Vural'a ''Akşam evde izlersin'' önerisi...

Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısında ilginç bir diyalog yaşandı. Maçın hakemi Kadir Sağlam ile konuşan Antalyaspor oyuncusu Güray Vural'ın sözleri ekran başından görüldü.

VAR UYARDI, PENALTIYI VERDİ

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Maçın orta hakemi Kadir Sağlam, VAR'ın kendisini uyarmasının ardından kenara gelerek pozisyonu izledi. Penaltı kararını veren Kadir Sağlam ceza sahası içine doğru yürürken Güray Vural yanına geldi.

"AKŞAM EVDE İZLERSİN"

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Penaltı pozisyonunun yaratıcısı olan Güray Vural, maçın hakemi Kadir Sağlam'ın yanına gelerek itirazda bulundu. Maçın hakemi ise Güray Vural'a "Akşam eve gidince izlersin!" dediği görüldü.


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