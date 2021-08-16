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Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın başlayacak

16.08.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın başlayacak

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Ligde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bugünü izinli geçirecek.

Akdeniz ekibi, yarın akşam saatlerinde Fenerbahçe maçı hazırlıkları için tesislerde buluşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, çarşamba günü çift, diğer günler tek idman gerçekleştirecek.

Antalyaspor, 22 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maç için 21 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a gidecek.

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