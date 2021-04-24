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Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Cimbom, Antalya deplasmanında

24.04.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından çıkışa geçmeyi hedefleyen Galatasaray, Antalyaspor’u yenerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Cimbom, Antalya deplasmanında

Antalyaspor ise son birkaç haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından kendi evinde güçlü rakibi Galatasaray’ı yenerek, kötü gidişe bir bir son vermeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS'tan yayınlanacak Antalyaspor-Galatasaray maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi ise Zorbay Küçük oldu.

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, 34 müsabakada 6 beraberlik, 20 galibiyet ve 8 yenilgi elde etti. Sarı-kırmızılılar, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik sorumlu Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Antalyaspor ise 35 maçın ardından 42 puanla 12. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.

MUHTEMEL İLK 11

Muslera, Linnes-Donk-Marcao-Saracchi, Taylan, Kerem-Gedson-E.Kılınç-Babel, Halil

GALATASARAY’DA 3 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru, Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin maçta forma giyemeyecek.

MOHAMMED OYNAYABİLECEK

Coronavirüse yakalanan ancak son testi negatif çıkan Mostafa Mohammed’in sahada olması bekleniyor.

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Cimbom, Antalya deplasmanında

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON 8 MAÇTA 2 GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 8 mücadelenin sadece 2'sinde galip geldi.

Galatasaray, son 8 maçında 3 beraberlik, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti.

Bu maçlarda Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor’u yenen Galatasaray, Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 24 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 45 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
babel veya emre akbabayı 11 e koyar , bizde uyur yenilirşz yine pozisyon bile bulmadan ,terim çıldırmış ikisenedir haketmeyen adamları oynatıyor büyük torpil yapıyor her maç yanlış kadro,takım atağa bile kalkamıyor hızlı ,bunu nasıl göremez hayret, sonra başkanlara kafa tutuyor , başarısız oldunda en fazla iki sene sabrederler , kupaların olsa terim dahi olsan gs başarılı olmak zorunda dır bu yüzden büyüktür zaten.

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