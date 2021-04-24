Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Cimbom, Antalya deplasmanında

Antalyaspor ise son birkaç haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından kendi evinde güçlü rakibi Galatasaray’ı yenerek, kötü gidişe bir bir son vermeyi hedefliyor. ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS'tan yayınlanacak Antalyaspor-Galatasaray maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi ise Zorbay Küçük oldu. Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, 34 müsabakada 6 beraberlik, 20 galibiyet ve 8 yenilgi elde etti. Sarı-kırmızılılar, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Teknik sorumlu Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Antalyaspor ise 35 maçın ardından 42 puanla 12. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı. MUHTEMEL İLK 11 Muslera, Linnes-Donk-Marcao-Saracchi, Taylan, Kerem-Gedson-E.Kılınç-Babel, Halil

GALATASARAY’DA 3 EKSİK Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru, Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin maçta forma giyemeyecek. MOHAMMED OYNAYABİLECEK Coronavirüse yakalanan ancak son testi negatif çıkan Mostafa Mohammed’in sahada olması bekleniyor. Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. SON 8 MAÇTA 2 GALİBİYET



Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 8 mücadelenin sadece 2'sinde galip geldi. Galatasaray, son 8 maçında 3 beraberlik, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor’u yenen Galatasaray, Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.