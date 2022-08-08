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Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından

08.08.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: - "Uzun süren yenilmezlik serimiz vardı. Bunu kaybetmiş olduk. En çok üzüldüğüm nokta bu. Takıma güveniyorum. Yeniden yenilmezlik serisine başlayacağımızı umut ediyorum"

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, "Uzun süren yenilmezlik serimiz vardı. Bunu kaybetmiş olduk. En çok üzüldüğüm nokta bu. Takıma güveniyorum. Yeniden yenilmezlik serisine başlayacağımızı umut ediyorum." dedi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, seyir zevki yüksek bir maç olduğunu belirtti.

Dolu tribünler önünde oynamayı özlediklerini aktaran Groenendijk, hava şartlarının iki takımı da zorladığını kaydetti.

Karşılaşmada iki takımın da galibiyet için çok sayıda şans bulduğunu anlatan Groenendijk, şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın topu direkten döndükten sonra penaltıyı kaçırdık, bir de kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadık. Muslera ilk yarıda takımını maçta tuttu. İkinci yarıya bakacak olursak da Antalyaspor iyi bir mücadele sergiledi. Eğer 85. dakikaya geldiyseniz puanı da korumayı bilmelisiniz. Son dakikalarda 8 kişi atağa çıkıp arka paylaşımda sıkıntılar yaşadık. Henüz bir dakika önce oyuna giren Gomis, topla ilk buluşmasında gol vuruşunu yaptı. Tam tersini biz yapamadık maalesef. Uzun süren yenilmezlik serimiz vardı. Bunu kaybetmiş olduk. En çok üzüldüğüm nokta bu. Takıma güveniyorum. Yeniden yenilmezlik serisine başlayacağımızı umut ediyorum."

Oyunculardan memnun ancak skordan memnun olmadığını vurgulayan Groenendijk, "Takımda penaltıları Haji ve Adriano kullanıyor. Haji, penaltı pozisyonunda kötü düşünce Adriano kullandı. Gördüğüm en iyi penaltı atışı değildi. Muslera'yı önceden inceledi ve penaltı atışlarında bir köşeye yattığını varsayarak bu şekilde vurmak istedi. Bunu eleştirecek değilim. Adriano önemli bir oyuncumuz. Profesyonellik anlamında büyük oyuncu olduğu için kısa sürede aşacaktır." dedi.

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