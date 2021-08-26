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Antalyaspor genç isimle profesyonel sözleşme imzaladı

26.08.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un altyapısında oynayan 15 yaşındaki Mert Selçuk, kırmızı-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonelliğe geçiş yaptı.

Antalyaspor genç isimle profesyonel sözleşme imzaladı

Atakum Belediyespor altyapısında futbola başlayan genç futbolcu, Samsun ekibinde attığı gollerle ve gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekmişti.

U14 ve U15 yaş kategorilerinde milli formayı terleten Selçuk, Atakum Belediyespor altyapısıyla geçirdiği 3 yılın ardından geçtiğimiz sezon Antalyaspor altyapısına transfer olmuştu. Teknik ekibin raporu doğrultusunda Fraport TAV Antalyaspor, genç hücum oyuncusu ile 3 yıllık profesyonel mukavele imzaladı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Süper Lig Antalyaspor
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