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Antalyaspor Harun Kavaklıdere ve Ufuk Karagümrük ile sözleşme imzaladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 05.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük'ten Ufuk Akyol'u 5 yıllığına renklerine bağladı.

Antalyaspor Harun Kavaklıdere ve Ufuk Karagümrük ile sözleşme imzaladı

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende Antalyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan transfer edilen Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük'ten Ufuk Akyol ile sözleşme imzaladı. Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, iki genç futbolcuyu 5'er yıllığına kadrolarına kattıklarını dile getirdi. Son yıllarda Türk futbolunun geleceğinin tartışıldığına değinen Öztürk, "Gençlere yatırım yapılmasının gerektiğini konuşuluyor. Bu hamle bizim için göstergedir. Bundan sonraki planlarımızın, düşüncelerimizin güzel bir başlangıcıdır. Antalyaspor'a uzun dönem katkı vereceklerini düşünüyoruz. İnşallah ikisinden de maksimum verimi alırız, kendileri için de güzel bir dönem olur. Kendilerini geliştirir ve milli takıma giderler" diye konuştu.

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Öztürk, mevcut kadrodan memnun olduklarını ve mali yapıya göre transfer yapacaklarını dile getirdi. Öztürk, "Yerli ya da yabancı iki transfer daha yapabiliriz" dedi. Geçen sezon küme düşmesine kesin gözüyle bakılan takımla 7'nci olduklarını hatırlatan Öztürk, şunları söyledi:

"Avrupa'yı bir pozisyonla kaçırdık. İlk sezonumda da ligi 5'inci bitirmiştik. Üçüncü sezonumuzda inşallah Avrupa gelir. Burada önemli beklentileri gereksiz yükseltmemek, temkinli, mantıklı olmaktır. Türkiye'deki birçok kulüp gibi sıkıntılı dönem geçirdiğimizi unutmamak lazım. Hem sabırlı hem mantıklı şekilde geleceğe bakabilmemiz lazım. Hep beraber en iyisini yapacağız."

Zeki Yıldırım'ın Antalyaspor'a çok katkısı olan sevdiği bir futbolcu olduğuna değinen Başkan Ali Şafak Öztürk, "Zeki'den bize gelen rapor var. Teknik kadrodan bize gelen raporu biz de yönetim olarak onayladık. Kampta olmamasını düşündüğümüz belirtildi. Burada karar alınıyorsa nedenleri de vardır. Nedenlerini tartışmak Zeki ve Antalyaspor'a zarar verir. Kendisi benim kişisel olarak sevdiğim bir oyuncu; karar alınıyorsa nedenleri vardır. Bunları iki tarafın da geleceğine zarar vermemek için deşmemek lazım. İleriki dönemlerde de doğru şartlar olursa beraber olabileceğimiz oyuncu" dedi.

Harun Kavalkıdere ise Antalyasopor gibi büyük camia ila anlaştığı için mutlu olduğunu belirtti. Sakatlık yaşamadığı bir dönem geçirmeyi dileyen Harun, Süper Lig kariyerine Antalyaspor'da başladığı için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Ufuk Akyol ise transferinde emeği geçenlere ve kendisine bu şansı tanıyanlara teşekkür etti. Ufuk, "Antalyaspor'a katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Öztürk, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Almanya'da yetişen 22 yaşındaki ön libero Ufuk Akyol, geçen sezon 25 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ise geçen sezon 25 maçta 1 gole adını yazdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Fatih Karagümrük Bodrumspor Ufuk Akyol

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