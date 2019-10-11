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Antalyaspor, Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını açıkladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 11.10.2019 20:00 | Son Güncelleme

Antalyaspor'un, Las Palmas kulübünde kiralık forma giyen futbolcusu Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığı açıklandı.

Antalyaspor, Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını açıkladı

Antalyaspor, İspanya'da 2'nci Lig ekibi Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu 22 yaşındaki Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"İspanya'nın Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Jean Armel Drole'nin ayağının kırıldığını üzülerek öğrendik. En kısa zamanda yeşil sahalara dönmesi dileğiyle."

2 YIL ÖNCE ANTALYASPOR'A GELDİ

İtalya'da Serie B takımlarından Perugia'dan 30 Ocak 2017'de kiralık olarak Antalyaspor'a gelen Jean Armel Drole, 1 Temmuz 2017'de satın alma opsiyonu kullanılarak kırmızı-beyazlı kulübün sporcusu oldu. Drole daha sonra TFF 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor ve Las Palmas kulüplerinde kiralık olarak forma giydi. Drole, Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda 2, 2018-2019 sezonunda da 20 maçta forma giydi. Fildişi Sahili vatandaşı Jean Armel Drole, 16 yaşındayken futbolcu olma hayaliyle gittiği İtalya'da Afrikalıların kaldığı kenar mahallede, parası olmadığı zamanlarda sokakta yaşarken tesadüfen tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle futbol eğitimine başlamıştı.

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Antalyaspor Drole Jean Armel Drole

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