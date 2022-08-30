Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri ile başladı.

Koşuyla devam eden antrenmanda oyuncular, top kapma ve ardından taktik çalıştı.



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