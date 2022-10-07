Antalyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Konyaspor karşılaşması öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda yarın saat 17.00’de başlayacak mücadeleyi, hakem Mert Güzenge yönetecek.



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