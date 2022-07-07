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Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Çetin oldu

07.07.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Çetin oldu

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Suphi Türel Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider hesaplarının ardından denetim kurulu raporu okundu. Faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider hesapları ile denetim kurulu raporu ayrı ayrı oylanarak ibra edildi.

Kulüp üyelikleri, üye giriş ve yıllık aidatların artırılması ile ilgili madde de genel kurulda kabul edildi. Tahmini bütçenin okunmasının ardından son gündem maddesi olan seçime geçildi. Aziz Çetin başkanlığında oluşturulan liste oybirliği ile kabul edildi.

Antalyaspor Kulübü Derneği başkanı olan Çetin, yaptığı konuşmada, 13 aylık Antalyaspor AŞ yönetimi süresince önemli ve kritik kararlar aldıklarını, hepsinin altından alınlarının akıyla çıktıklarını söyledi.

Çocukluğundan beri tribünlerde hayalini kurduğu, Antalyaspor Başkanlığı görevini yürütmenin gururunu yaşadığını belirten Çetin, "Tek amacım kulübümüzü çocukken hayal ettiğim yere getirebilmek. En büyük mirasımız, çocuklarımıza bırakacağımız, başarılı olduğu kadar temiz bir geçmiş. Bugün Antalyaspor Kulübü Derneği'nin de başkanı olarak tüm branşlarımızın başarısı ve tesisleşmesi için azami gayreti göstereceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Bu sözlerim 11 branş ve 2 bin sporcudan oluşan dev bir ailenin tamamı için geçerlidir." diye konuştu.

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