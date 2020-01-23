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Antalyaspor, Lukas Podolski'yi transfer ettiğini açıkladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 23.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi transfer ettiğini açıkladı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen 34 yaşındaki Lukas Podolski, son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Wissel Kobe'de oynamıştı.

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi transfer ettiğini açıkladı

Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da... Antalyaspor, Lukas Podolski'yi transfer ettiğini açıkladı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen 34 yaşındaki Lukas Podolski, son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Wissel Kobe'de oynamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor lukas podolski

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Abartıya bak dev transfer sanırsın Messi geldi
Hayırlı olsun biz ultrAslan taraftarı olarak her zaman destekleriz ❤️
lan poldi hani oyle birsey yok diyodun
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