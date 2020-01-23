Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da... Antalyaspor, Lukas Podolski'yi transfer ettiğini açıkladı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen 34 yaşındaki Lukas Podolski, son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Wissel Kobe'de oynamıştı.



