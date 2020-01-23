Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da... Antalyaspor, Lukas Podolski'yi transfer ettiğini açıkladı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen 34 yaşındaki Lukas Podolski, son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Wissel Kobe'de oynamıştı.
???? Willkommen - Welcome - Hoş Geldin @Podolski10 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/OcdBPHELBL— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 23, 2020
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