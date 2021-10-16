Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Fraport TAV Antalyaspor, futbolcu Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olarak göreve başlamasının ardından çıktığı ilk maçta, Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 8. haftasında Adana Demirspor'a sahasında 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması ve Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olarak takımın başına getirilmesinin ardından ilk sınavını, Sivas deplasmanında verdi.

Nuri Şahin, Demir Grup Sivasspor maçında aynı zamanda takımının yedek kulübesindeki futbolcuları arasında yerini aldı.

Akdeniz ekibi, 24. dakikada Fredy ve 42. dakikada Doğukan Sinik'in gol attığı Sivasspor mücadelesinden 2-2 berabere ayrıldı ve puanını 9'a yükseltti.

Ligin 2. haftasında Fenerbahçe'ye ve 4. haftada Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen, 6. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon deplasman maçlarında gol yollarındaki suskunluğunu Sivas'ta bozdu.

Antalyaspor'un bu sezon deplasman maçlarındaki ilk golünü atan Fredy, bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti. Angolalı futbolcu, sezonun ilk haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, takımının ve kendisinin 2021-2022 sezonundaki ilk golüne penaltıdan imza atmıştı.

Doğukan Sinik de bu sezon ilk golünü Demir Grup Sivasspor ağlarını sarsarak kaydetti.

Antalyaspor, 10. haftada 24 Ekim Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

