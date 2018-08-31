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Antalyaspor Olcan Adın'la 1 yıllık sözleşme imzaladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 31.08.2018 19:30 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yeni transfer Olcan Adın da antrenmana katıldı. Kırmızı-beyazlıların antrenmanını yeniden başkanlık koltuğuna oturan Ali Şafak Öztürk de takip etti. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Olcan Adın da idmanda yer aldı.

Antalyaspor Olcan Adın'la 1 yıllık sözleşme imzaladı

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminden yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi. Korkmaz, bu bölümde oyuncularına Çaykur Rizespor maçının taktik çalışmasını yaptırdı. Sakatlıkları devam eden Maicon ve William Vainqueur antrenmana katılmadı.

Olcan antrenmanda

Kırmızı-beyazlıların 1 yıllık anlaştığı 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Olcan Adın da antrenmana çıktı.

Öte yandan Antalyaspor'un Medipol Başakşehir'den 31 yaşındaki santrafor Mevlüt Erdinç'i de bir yıllığına kadrosuna kattığı belirtildi.

Bugün yeniden Antalyaspor Kulübünde başkanlığa gelen Ali Şafak Öztürk de takımın akşam antrenmanını takip etti. Sahaya gelen başkan Öztürk, futbolcu ve teknik heyetle selamlaştı. Bir hayli neşeli olduğu gözlemlenen Ali Şafak Öztürk, futbolcu ve teknik heyeti bir araya toplayarak kısa süreli bir konuşma yaptı.

"İsteyerek geri geldim"

Antalyaspor'a isteyerek geri geldiğinin altını çizen Öztürk, "Bu takımın potansiyelinin olduğunu biliyorum. Bu kadar sıkıntı içinde Konyaspor maçında berabere kalıp, Beşiktaş'ı yendiniz. Ben bu zorluklar içinde savaşan başka bir takım görmedim. Benim bir önceki dönemimden daha fazla sahada kenetlenen bir takım vardı. Bu sizin eseriniz. Artık daha düzenli olacağız. Bu kulübü daha iyi yerlere hep birlikte getireceğiz. Hakettiğinizi de zamanında alacaksınız. Daha dikkatli gideceğiz" dedi.

"Daha iyi yerlere gelecek"

Antalyaspor'u bugünkü yerinden çok daha iyi yerlere getireceklerini söyleyen Öztürk, "Beşiktaş maçının ben başkanken kazanamadınız o nedenle borçlusunuz bana. Evdeki Beşiktaş maçını kazanacaksınız. Rahat olun, ben varım, biz varız. Daha iyi günler geliyor" diye konuştu.

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