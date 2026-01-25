Antalyaspor Sami Uğurlu ile 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi!

Süper Lig’in 19. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Antalya’da oynanan maçta konuk ekip Gençlerbirliği 13. dakikada Koita’nın golüyle öne geçerken, Antalyaspor Saric’in 26. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

GERİDEN GELİP KAZANDI

İkinci yarıya daha istekli başlayan Antalyaspor, oyunun kontrolünü eline aldı. Kırmızı-beyazlı ekip aradığı golü 63. dakikada Sander van de Streek ile buldu ve 2-1 öne geçti. Bu golden sonra Gençlerbirliği beraberlik için yüklenirken, Antalyaspor savunmada hata yapmadı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve mücadele Antalyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

SAMİ UĞURLU: 3 PUANDAN FAZLASI

Karşılaşmanın ardından Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yaptığı açıklamada, "Bu maç bizim için 3 puandan çok daha fazlası. He özgüven hem bir sonraki maçları etkilemesi açısından. Takım halinde inanılmaz bir mücadele sergiledik. Oyun gitti geldi. Onların da pozisyonları var bizim de pozisyonlarımız var. Burada verilen mücadele bizi çok mutlu etti. Geliştirmemiz gerek çok önemli noktalar var. Daha yolun başındayız. Oyuncularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.