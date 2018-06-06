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Antalyaspor Sergen Yalçın'a talip oldu

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 06.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

Geçen sezon Atiker Konyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Deneyimli çalıştırıcıya Antalyaspor talip oldu.

Sergen Yalçın, yeni sezon öncesi en gözde teknik direktörlerden biri oldu...

Listede ilk sırada yer alıyor

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Konyaspor'la yola devam etmeyi düşünmediği öğrenilen Sergen Yalçın'a Antalyaspor talip oldu.

Konyaspor'la yola devam etmeyi düşünmediği öğrenilen Sergen Yalçın'a Antalyaspor talip oldu.
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Kırmızı-beyazlıların, Teknik Direktör Erol Bulut'un Y.Malatya'yla devam kararı almasından sonra rotasını Yalçın'a çevirdiği öğrenildi.

Kırmızı-beyazlıların, Teknik Direktör Erol Bulut'un Y.Malatya'yla devam kararı almasından sonra rotasını Yalçın'a çevirdiği öğrenildi.
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Listede Sergen Yalçın ilk sırada, ancak İrfan Buz, Fuat Çapa ve Bülent Uygun'un da o listede yer aldığı bildirildi.

Listede Sergen Yalçın ilk sırada, ancak İrfan Buz, Fuat Çapa ve Bülent Uygun'un da o listede yer aldığı bildirildi.
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Ancak, kırmızı beyazlıların yeni sezona Sergen Yalçın ile başlaması ve ünlü ismin teklifi kabul etmesi bekleniyor. (FOTOMAÇ)

Ancak, kırmızı beyazlıların yeni sezona Sergen Yalçın ile başlaması ve ünlü ismin teklifi kabul etmesi bekleniyor. (FOTOMAÇ)
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Spor Toto Süper Lig sergen yalçın Antalyaspor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU HERİF TEKNİK TRAKTÖR DİYE ORTALIKTA GEZİYOR YA .ÜLKE BİTMİŞ.
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