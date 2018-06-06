Antalyaspor Sergen Yalçın'a talip oldu

Sergen Yalçın, yeni sezon öncesi en gözde teknik direktörlerden biri oldu...

Listede ilk sırada yer alıyor

1 / 4 Konyaspor'la yola devam etmeyi düşünmediği öğrenilen Sergen Yalçın'a Antalyaspor talip oldu.

2 / 4 Kırmızı-beyazlıların, Teknik Direktör Erol Bulut'un Y.Malatya'yla devam kararı almasından sonra rotasını Yalçın'a çevirdiği öğrenildi.

3 / 4 Listede Sergen Yalçın ilk sırada, ancak İrfan Buz, Fuat Çapa ve Bülent Uygun'un da o listede yer aldığı bildirildi.