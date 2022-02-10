YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor, Sinan Gümüş için imza töreni düzenledi

Antalyaspor, Sinan Gümüş için imza töreni düzenledi

10.02.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Sinan Gümüş için imza töreni düzenledi

Fraport TAV Antalyaspor, daha önce 2,5 yıllığına anlaştığını duyurduğu Sinan Gümüş için imza töreni düzenledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sinan Gümüş, Antalyaspor'da olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'ye giderken Antalya'dan mutlu ayrıldığını belirten Sinan, "Tam 2 sene önce buraya gelmiştim ve başarı elde ettim. Tek hedefim yeniden en hızlı şekilde fit olmak ve takıma yardım etmek. Antalyaspor inşallah hak ettiği yerlere gelir. Motivasyonumu güçlü tuttum. Mental olarak çok güçlüyüm." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Fenerbahçe'ye gittiğin için pişmanlık duydun mu?" sorusuna Sinan, "Pişmanlık değil. Fenerbahçe'de oynamam önemliydi. Forma şansı bulamadığım için mutsuzdum. Bir oyuncu karar verir ve arkasında durur." cevabını verdi.

Sinan Gümüş, 2 hafta içerisinde fizik olarak hazır hale geleceğine inandığını belirtti.

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Emrah Çelik, Gümüş'ün transfer sürecinde çok kararlı durduğunu ve camianın kendisinden beklentileri olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Isıtıcılarda kullanılan gizli rezistans üretimiyle ithalatın önünü kesmeyi hedefliyorlarIsıtıcılarda kullanılan gizli rezistans üretimiyle ithalatın önünü kesmeyi hedefliyorlar
Manisa'da bağda tabancayla vurulan kişi öldüManisa'da bağda tabancayla vurulan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
transfer Antalyaspor

Antalya Namaz Vakitleri 10 Şubat Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:45
Öğle
13:16
İkindi
16:12
Akşam
18:38
Yatsı
19:54
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Antibiyotiğe dirençli...

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Antibiyotiğe dirençli...

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.