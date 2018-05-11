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Antalyaspor taraftarı Emre Belözoğlu'nu ıslıkladı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

Şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Antalyaspor deplasmanında iki şok birden yaşadı. Emre Belözoğlu, maç boyunca Antalyaspor taraftarının tepkisine maruz kalırken, ikinci yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Antalyaspor taraftarı Emre Belözoğlu'nu ıslıkladı!

Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı mücadelede konuk ekibin kaptanı Emre Belözoğlu büyük bir şok yaşadı.

Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte Emre Belözoğlu, Antalyaspor taraftarının tepkisine maruz kaldı. Emre Belözoğlu, topu ayağına aldığı her pozisyonda Antalyaspor taraftarları tarafından ıslıklandı.

Emre Belözoğlu, maç içerisinde ikinci şoku da sakatlanarak yaşadı. Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 77. dakikasında kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Gökhan İnler'e bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir emre belözoğlu

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