Antalyaspor taraftarı Emre Belözoğlu'nu ıslıkladı!

Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı mücadelede konuk ekibin kaptanı Emre Belözoğlu büyük bir şok yaşadı.
Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte Emre Belözoğlu, Antalyaspor taraftarının tepkisine maruz kaldı. Emre Belözoğlu, topu ayağına aldığı her pozisyonda Antalyaspor taraftarları tarafından ıslıklandı.
Emre Belözoğlu, maç içerisinde ikinci şoku da sakatlanarak yaşadı. Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 77. dakikasında kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Gökhan İnler'e bıraktı.
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