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Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa kupalarında yoluna devam eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin üçüncü haftasında taraftarı önünde Freiburg karşısında galibiyet arayacak. Papara Park’ta oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler, Trabzonspor - Freiburg maçının ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Burak Kavuncu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Trabzonspor, üçüncü hafta mücadelesinde Alman temsilcisi Freiburg’u sahasında konuk edecek. 5 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.

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TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 1

Trabzonspor ile Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 5 Kasım Perşembe günü oynanacak. Papara Park’ın ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama düdüğü TSİ 20.45’te çalacak.

TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. Trabzonspor - Freiburg karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın yayın akışı TRT’nin resmi programında da yer alıyor.

TRABZONSPOR SAHASINDA GALİBİYET PEŞİNDE

Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3

Bordo-mavililer, Avrupa Konferans Ligi’nin üçüncü haftasında taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Trabzonspor, Freiburg karşısında alacağı galibiyetle lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor.

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Trabzonspor
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