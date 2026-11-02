Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Trabzonspor, üçüncü hafta mücadelesinde Alman temsilcisi Freiburg’u sahasında konuk edecek. 5 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.

TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 5 Kasım Perşembe günü oynanacak. Papara Park’ın ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama düdüğü TSİ 20.45’te çalacak.

TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. Trabzonspor - Freiburg karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın yayın akışı TRT’nin resmi programında da yer alıyor.

TRABZONSPOR SAHASINDA GALİBİYET PEŞİNDE

Bordo-mavililer, Avrupa Konferans Ligi’nin üçüncü haftasında taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Trabzonspor, Freiburg karşısında alacağı galibiyetle lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor.