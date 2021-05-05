Antalyaspor'un gol umudu Amilton ve Fredy

Antalyaspor, Süper Lig’in 40. haftasında cumartesi günü Trabzonspor’a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına koronavirüs vakalarından etkilenmemek için bir otelde kampa girerek başladı.

Süper Lig’de 2, Türkiye Kupası’nda 1 maçı kalan Antalyaspor, hazırlıklarına izole şekilde teknik direktör Ersun Yanal idaresinde devam ediyor. Son 5 maçında galibiyet alamayan Antalyaspor, bu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

Kırmızı-beyazlılarda; Serdar Gürler, Drole ve Bahadır Öztürk’ün sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığını atlatan Doğukan Sinik'in ise takımdaki yerini alması bekleniyor.

Ligde düşme hattıyla arasında 5 puan bulunan ve topladığı 43 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor’da hedef Trabzonspor deplasmanından puan yada puanlar almak. Ligin ilk yarısında Antalya’daki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

