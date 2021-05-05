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Antalyaspor'un gol umudu Amilton ve Fredy

05.05.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FT Antalyaspor, sezonun son deplasman karşılaşması olan Trabzonspor maçından puan yada puanlar hedefliyor. Antalyaspor'un bu karşılaşmada en büyük gol umutları ise son haftalardaki yükselen performansları ile dikkat çeken Amilton ve Fredy olacak.

Antalyaspor'un gol umudu Amilton ve Fredy

Antalyaspor, Süper Lig’in 40. haftasında cumartesi günü Trabzonspor’a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına koronavirüs vakalarından etkilenmemek için bir otelde kampa girerek başladı.

Süper Lig’de 2, Türkiye Kupası’nda 1 maçı kalan Antalyaspor, hazırlıklarına izole şekilde teknik direktör Ersun Yanal idaresinde devam ediyor. Son 5 maçında galibiyet alamayan Antalyaspor, bu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

Kırmızı-beyazlılarda; Serdar Gürler, Drole ve Bahadır Öztürk’ün sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığını atlatan Doğukan Sinik'in ise takımdaki yerini alması bekleniyor.

Ligde düşme hattıyla arasında 5 puan bulunan ve topladığı 43 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor’da hedef Trabzonspor deplasmanından puan yada puanlar almak. Ligin ilk yarısında Antalya’daki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Antalyaspor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gökdeniz diye forveti vardı, Bjk ye bela olan her iki maçta gol atmıştı, oynatın adamı yıldızını parlat sonra 6/7 milyon $ sat

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