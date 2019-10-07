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Antalyaspor'un milli gururu: Nazım Sangare

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 07.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan Nazım Sangare, kulübü Antalyaspor'un gurur kaynağı oldu.

Antalyaspor'un milli gururu: Nazım Sangare

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda, Antalyaspor'dan Nazım Sangare de bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp, oyuncuları Nazım'ın, milli takımın aday kadrosuna seçilmesinden dolayı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Antalyaspor Kulübü'nün paylaşımında, "Futbolcumuz Nazım Sangare, A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edilmiştir. Futbolcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Nazım Sangare'nin, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bir kez daha yer almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"GURUR DUYUYORUZ"
"Nazım, gurur kaynağımız" diyen Süğlün, şunları kaydetti:

"Zaten geçen seneden büyük çıkış yakalayan bir oyuncumuzdu. Bizim takımımızda oynamasından dolayı gurur duyuyoruz. Nazım, Antalyaspor'daki başarılı performansını milli takıma da yansıtacaktır. Nazım; genç, istikrarlı, çok hırslı, düzgün karakterli bir oyuncu. Bu çalışma temposuna aynı şekilde devam ettiği sürece iyi yerlere geleceğine kalpten inanıyoruz. İleride büyük takımlardan, Avrupa'dan teklifler olursa değerlendiririz. Onun açısından da kulüp açısından da pozitif olacak her şeye açık oluruz."

İLK KEZ YUNANİSTAN'A KARŞI OYNADI
Antalya'da 30 Mayıs'ta Türkiye'nin Yunanistan'ı 2-1 yendiği özel maçta ilk kez milli formayı giyen Nazım Sangare, bu karşılaşmada 90 dakika görev yapmıştı. İlk kez ay-yıldızlı formayı giydiği maçın ardından Nazım, "Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi" açıklamasında bulunmuştu.

Sağ bek oyuncusu Nazım Sangare, bu yıl ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın Özbekistan'la oynadığı özel maç ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Andorra ve Moldova ile yaptığı karşılaşmaların aday kadrosunda da yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nazım Sangare Antalyaspor

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