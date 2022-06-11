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Antalyaspor Vakfının genel kurulu 25 Haziran'a ertelendi

11.06.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Vakfının genel kurulu 25 Haziran'a ertelendi

Antalyaspor Vakfının olağan genel kurulu, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 25 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun bugünkü ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine olağan genel kurul iki hafta sonraya ertelendi.

Çoğunluğa bakılmaksızın 25 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek toplantıda, vakfın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de yapılacak.

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